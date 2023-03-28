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SED ödemeleri ne zaman ödenecek Nisan ayı SED ödeme günleri

SED ödemeleri ne zaman ödenecek Nisan ayı SED ödeme günleri

Çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere devlet tarafından karşılıksız ödenen SED ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu gündemde. SED ödemeleri nisan ayında bayram öncesinde yapılacak. Peki SED ödemeleri kaç para oldu, nereden alınır?

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Çocuklarının barınma, okul, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere devlet tarafından karşılıksız ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek yani SED ödemeleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak edilidi. Geçici bir süre verilen SED ödemeleri nisan ayının 15'inden sonra hesaplara yatacak. Peki SED ödemesi nereye başvuru yapmak gerekir, kaç çocuk için SED başvurusu yapılır?

Ailelere geçici bir dönem için ödenen SED ödemeleri 2337 TL'den 3038 TL'ye yükseldi. Nisan ayı ödemelerinin bayram öncesi yatması bekleniyor. 

SED başvurusu nasıl yapılır?

SED başvurusu için e-Devlet'e giriş yapınız. Eğer şifreniz yok ise PTT'den şifre alabilirsiniz. Sonrasında ise arama kısmına Sosyal ve Ekonomik Destek yazarak başvuru ekranına gelmelisiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirme sonucu sizlere iletilecektir. Düzenli olarak sorgulama ekranı üzerinden başvurunuzun kabul edilip edilmediğini kontrol edebilirsiniz.

SED'in amacı nedir?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED başvurusu için gerekli belgeler

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek  başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir. 

Ödeme miktarları nasıl belirlenir?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.

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