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Real Madrid, Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Real Madrid, Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

İspanyol basınına bomba gibi düşen habere göre dünya devi Real Madrid, yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak ve genç yetenek Arda Güler için şartları konuşacak.

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Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler, şimdi de dünyanın en büyük kulübü olarak gösterilen Real Madrid'in dikkatini çekti. İspanyol basınından "El Nacional"in haberine göre; eflatun-beyazlılar'ın başkanı Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini takibe aldı ve 5 milyon euroya bu transferi bitirmek istiyor.

Florentino Perez'in sahibi olduğu Real Madrid'in yaz transfer sezonunda Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılmalarını göz önüne alarak orta sahaya en az iki transfer yapmak istiyor. En büyük önceliği ise Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham... Ancak yönetim kurulu transfer pazarında fırsatları da kovalıyor. Real Madrid Yönetim Kurulu'nun tercihi, Türkiye Ligi'nde ortaya çıkan ve çok cazip bir seçenek olan genç oyuncu Arda Güler.

"Perez yakından takip edecek"

"Başkan Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip edecek. Türk oyuncu, henüz 18 yaşında ve futbolun yeni yıldız adaylarından biri... Performansıyla 'Türk Messi'si' lakabını aldı.

Perez için de çok uygun bir fiyat. Real için transferi bitirmek kolay olmayacak çünkü Barça, Atletico, Sevilla ve Arsenal de oyuncuyu izliyor."

1500 dakika detayı

Arda Güler'in sözleşmesine göre bu sezon 1500 dakika altında oynaması halinde 5 milyon Euro'ya serbest kalabilecek. 18 yaşındaki genç yıldız bu ay Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamıştı. 

"Kalmak isterse kalır"

Arda Güler'in ailesi, "Arda, Ali başkanla oturur konuşur. Arda 'Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım' derse tamam. Arda 'Ben ayrılmak istiyorum.' derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız." diyerek durumu ortaya koymuştu.

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