Mersin'de okulda korku dolu anlar! Sınıfta öğrencilerin üzerine düştü yaralılar var
MERSIN'in Silifke ilçesinde bir ilkokulda sınıfın tavan sıvası düştü. Büyük korkunun yaşandığı olayda 2 öğrenci yaralandı.Abone ol
Olay, bugün Işıklı-Kargı İlkokulunda öğrencilerin ders yaptığı sırada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir sınıfın tavanından sıva koparak öğrencilerin üzerine düştü.
Olayda yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ilgililerin olayın hemen ardından okula giderek, incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Okulun 1950 yılında köylüler tarafından yapıldığı, toplam 65 öğrenci bulunduğu, olayın yaşandığı sınıfın ise 15 kişilik olduğu öğrenildi.