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20 cm kar bekleniyor çok kuvvetli olacak! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

20 cm kar bekleniyor çok kuvvetli olacak! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar bekleniyor.Soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

20 cm kar yağışı bekleniyor

Karın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Tokat çevreleri) ile Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması bekleniyor.

Cuma gününe kadar sürecek

Kuvvetli yağışların perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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