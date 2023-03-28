TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlarla ilgili olarak "Anayasa'nın 101'inci maddesi 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs'taki ikinci adaylığıdır" dedi.

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Muhalefet partilerinin üçüncü kez aday olacağı görüşüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Cumhur İttifakı ise 2018'de yapılan anayasa değişikliğiyle yeni sisteme geçildiğini belirterek Erdoğan'ın ikinci kez aday olacağını belirtiyor.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına üçüncü kez itiraz etti. Parti Sözcüsü İdris Şahin, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilen itiraz dilekçesinde, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinden Erdoğan’ın isminin çıkarılmasını talep etti.

Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

Şentop, Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta ikinci kez aday olacağını ifade etti. Şentop'un açıklamasından satır başları:

"Tartışmaları önlemek için düzenlemede ek madde var. Binlerce avukat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağı görüşünü ifade ediyor. Anayasa'nın 101'inci maddesi 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs'taki ikinci adaylığıdır. 30 Nisan 2018'deki yürürlüğe giren maddeyi, 2014'tekilere uygulayabilmek için özel istisnalar lazımdır. 2018'dekinde böyle bir özel istisna yok."