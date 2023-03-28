Göz damlası kullanmak orucu bozar mı kefaret gerektirir mi?

Allah'ın ayı; gündüzü ayrı gecesi ayrı sevap dolu Ramazan ayı başladı. Bu ayı hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar oruçlu iken göz damlası orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Diyanet bu konuda net şekilde uyarıyor göz damlasının miktarı çok önemli 1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre olmalıdır.

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11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi. Müslüman aleminin dört gözle beklediği bu ayda oruç tutan vatandaşlar orucu bozan halleri merak ediyor. Diyanet'in fetva hattına soruların soruların başında da göz damlası kullanmak orucu bozar mı sorusu geliyor. Oruç tutan biri göz damlası kullanabilir fakat ilacın miktarı çok önemli. Göz damlasının miktarı 1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre olmalıdır. Göz damlası yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Bu nedenle göz damlası orucu bozmaz.

Göz damlası orucu bozar mı?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.