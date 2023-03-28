BIST 4.955
DOLAR 19,11
EURO 20,70
ALTIN 1.202,53
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak! Başvuru şartları belli oldu

ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak! Başvuru şartları belli oldu

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere bu yıl 1365 mevsimlik işçi alınacak.

Abone ol

ÇAYKUR Genel Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamada açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.

Alımlar İŞKUR üzerinden

Açıklamada, alımların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği kaydedilerek, internet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvurularının yarın başlayacağı ve 3 Nisan Pazartesi sona ereceği bildirildi.

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de elektrikli şarj istasyon sayısı hedefi belli oldu
Türkiye'de elektrikli şarj istasyon sayısı hedefi belli oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan üst üste gaflar! Şimdi de Konya için 'ülke' dedi
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan üst üste gaflar! Şimdi de Konya için 'ülke' dedi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Göz damlası kullanmak orucu bozar mı kefaret gerektirir mi?
Göz damlası kullanmak orucu bozar mı kefaret gerektirir mi?
Kazada koptu! Bulmak için herkes seferber oldu
Kazada koptu! Bulmak için herkes seferber oldu
Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
BES'te kalanlar için cazip imkanlar! 28 Eylül 2023'ten sonra devreye girecek
BES'te kalanlar için cazip imkanlar! 28 Eylül 2023'ten sonra devreye girecek
Aile başına 500 TL ödeme yapılacak! Doğalgaz faturası desteği başvuruları başladı
Aile başına 500 TL ödeme yapılacak! Doğalgaz faturası desteği başvuruları başladı
20 cm kar bekleniyor çok kuvvetli olacak! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
20 cm kar bekleniyor çok kuvvetli olacak! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
Siyaset bilimci Soli Özel'den altılı masaya ağır sözler: Çoğu beş para etmiyor
Siyaset bilimci Soli Özel'den altılı masaya ağır sözler: Çoğu beş para etmiyor
SED ödemeleri ne zaman ödenecek Nisan ayı SED ödeme günleri
SED ödemeleri ne zaman ödenecek Nisan ayı SED ödeme günleri