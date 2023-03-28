ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak! Başvuru şartları belli oldu

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere bu yıl 1365 mevsimlik işçi alınacak.

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ÇAYKUR Genel Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamada açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.

Alımlar İŞKUR üzerinden

Açıklamada, alımların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği kaydedilerek, internet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvurularının yarın başlayacağı ve 3 Nisan Pazartesi sona ereceği bildirildi.

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.