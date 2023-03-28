2023 emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesine gelen zamlar milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı sevincini ikiye katladı. Peş peşe gelen zam müjdelerinin ardından "2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi merak edilenler haberimizde...

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Emekli bu Ramazan paraya doyacak. İlk olarak bayramlarda emeklilere ödenen bayram ikramiyesine gelen zam haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmişti. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren gelişmelerin ardından internette "2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Peki 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı emekli bayram ikramiyesi bilgiler haberimizde...

2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında bin TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi uygulaması 2021 yılında bin 100 TL’ ye yükseltilmişti.

Yeni düzenleme ile ise bayram ikramiyesi tutarı yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye yükseltildi.

Böylece emekli vatandaşlar, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2 bin TL ikramiye alacaklar. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek. 2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecek. Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara ise en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecek.

Bayram ikramiyesi kimlere ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.