Fahiş fiyatla kira ilanı verenlere büyük şok! 

ESKİŞEHİR'de fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 şüpheli jandarmanın operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SSM) unsurlarınca, Eskişehir il merkezinde kiralık ev ilanları ile ilgili yapılan araştırmalarda fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 şahıs tespit edildi.

Dün düzenlenen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında, “TCK 237 Fiyatları Etkileme” suçundan adli tahkikat başlatıldı.