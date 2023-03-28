Asgari ücrette flaş gelişme! Seçim öncesi yüzleri güldürecek zam geliyor: Konuşulan rakam ortaya çıktı!

14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi harekete geçen AK Parti müjdelerini peş peşe sıraladı. EYT'nin hayata geçirilmesinin ardından emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi ve gazi maaşlarına yapılan zamlar sonrası gözler asgari ücrete çevrilmişti. Milyonlarca çalışan "Asgari ücrete zam yok mu?" diye serzenişte bulunurken AK Parti düğmeye bastı. Seçim öncesi asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarı ortaya çıktı. İşte Asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme haberimizde...

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Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçime günler kala bir yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen 11 kentte yaraları hızla sarmaya devam eden AK Parti hükümeti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yürürlüğe girmesinin ardından Emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi, gazi maaşlarına yapılan zamlar milyonlarca emeklinin yüreğini ısıttı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler asgari ücrete zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? sorusunun yanıtına çevrilmişti. Ankara kulislerinden sızan bilgiler neticesinde seçim öncesi asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarı ortaya çıktı. İşte Asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme haberimizde...

Seçim öncesi yüzleri güldürecek zam geliyor

Türkiye 14 Mayıs'ta büyük seçime gitmeye hazırlanıyor. Hükümet, 14 Mayıs seçimleri öncesinde vatandaşın gönlünü hoş tutmak adına birçok çalışma yapmaya başladı. Önce EYT yasası kabul edildi ardından da en düşük emekli maaşı zammı geldi. 5500 TL olan en düşük emekli maaşı hükümet tarafından 7.500 TL'ye yükseltildi. Hem EYT'liler ilk maaşlarını hem de emekliler zamlı maaşlarını nisan ayında alacak.

Emekliye yapılan ara zam sonrasında gözler şimdi asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret zammı seçim öncesinde gelebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Dün zam konusunda kapıları kapatmıştı, ancak bugün yeni haber geldi.

Seçim öncesi konuşulan rakam ortaya çıktı!

Emekli maaşlarına yapılan düzenleme sonrasında milyonlarca asgari ücretle çalışan da gözlerini kendi maaşlarına yapılacak yeni düzenlemeye çevirmişti. Seçim öncesi asgari ücretli ek zam bekliyordu. Asgari ücrete seçim zammı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Dün son noktayı koymuştu ancak bugün yeni açıklama geldi.

Asgari ücrete zam olmayacak haberini yalanlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zam için adeta yeşil ışık yaktı. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ek zam olabilir dedi. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte en az 1500 TL zam yapılması ve yeni asgari ücretin 10.000 TL seviyesine çekilmesi bekleniyor.

Diğer yandan hükümetten zam bekleyen diğer bir kesim ise emekliler. En düşük emekli maaşına zam yapıldı ancak 7500 TL ve üstte emekli maaşı alanlara herhangi bir zam uygulanmadı. Emekliler bu durumda kendilerine haksızlık yapıldığını savunarak zam beklentisi içine girdi.