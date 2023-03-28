SED ödemeleri ne zaman yatacak bayramda zam olacak mı?

Okul, beslenme gibi çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere ödenen SED ödemesi nisan ayında ne zaman yatacak merak edildi. 3038 liraya çıkan SED yardımlarına bayram öncesi zam gelecek mi sorusu ailelerin gündeminde.

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Çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere devlet tarafından karşılıksız ödenen SED ödemeleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak edilidi. Geçici bir süre verilen SED ödemeleri nisan ayının 15'inden sonra hesaplara yatacak. Peki SED ödemesi nereye başvuru yapmak gerekir, kaç çocuk için SED başvurusu yapılır?

Ailelere geçici bir dönem için ödenen SED ödemeleri 2337 TL'den 3038 TL'ye yükseldi. Nisan ayı ödemelerinin bayram öncesi yatması bekleniyor. Bayram öncesi SED ödemelerine zam gelir mi sorusu ise ailelerin gündeminde. Şu an için bu konuda resmi bir açıklama yok. Bayram öncesi bir açıklama yapılması bekleniyor. Detaylar için sayfamızı takip etmeye devam edin.

SED başvurusu nasıl yapılır?

SED başvurusu için e-Devlet'e giriş yapınız. Eğer şifreniz yok ise PTT'den şifre alabilirsiniz. Sonrasında ise arama kısmına Sosyal ve Ekonomik Destek yazarak başvuru ekranına gelmelisiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirme sonucu sizlere iletilecektir. Düzenli olarak sorgulama ekranı üzerinden başvurunuzun kabul edilip edilmediğini kontrol edebilirsiniz.

SED'in amacı nedir?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED başvurusu için gerekli belgeler

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Ödeme miktarları nasıl belirlenir?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.