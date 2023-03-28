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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalmamanız durumunda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna, "Varsayalım biz olmadık, o zaman ne yapacağız, o günkü kadrolara bakacağız, millilik durumuna, yetkinlik durumuna bakacağız. Terörle iltisak ve terörden medet durumuna bakacağız." diye cevap verdi.

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gerekli 100 bin imzaya ulaşarak resmi statüye sahip cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılda, AK Parti iktidarı döneminde yıpratıldığını savunan Oğan, ülkenin kötü durumda olmasının iktidar ve muhalefetten kaynaklandığını ifade etti.

"Temiz bir dil kullanacağız"

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında bir seçenek olmak amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Oğan, "Bu süreç içerisinde temiz bir dil kullanacağız. Bizim derdimiz kişilerle olmayacak. Türkiye kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı dilden yoruldu. Türkiye adalete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Türkiye, seviyeli siyasete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Seçim sürecinde Türkiye'yi karış karış gezerek projelerinden bahsedeceklerini anlatan Oğan, şöyle devam etti:

"Demokrasi hiç olmadığı kadar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir kavram haline geldi. Herkes 'Biz demokrasiyi getireceğiz.' diyor. Demokrasiyi nasıl getireceksiniz? Kendi evine demokrasiyi getiremeyen, kendi evini süpüremeyip dışarıyı tertemiz yapacağız vaadinde bulunanlar ne kadar samimidir? Biz demokrasiyi Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz."

Türk milletinin önünde seçenek olduklarını söyleyen Oğan, "Köhne siyaset anlayışını, kısır siyaset tartışmalarını, kısır çekişmeleri bir tarafa bırakacağız." dedi.

"Seçimin ikinci turu için iddialıyız"

Oğan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalmamanız durumunda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna Oğan, şu karşılığı verdi:

"Şimdiden önümüze olmayan kamuoyu araştırmalarını koymayın lütfen. Biz sahadayız ve görüyoruz ki sahanın en iddiaları adaylarından biri biziz. Seçim ikinci tura kalacak, biz bunu öngörüyoruz. Bu dörtlü yarışın birinci turda bitme ihtimali çok yüksek değil. Seçimin ikinci turu için iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Varsayalım biz olmadık, o zaman ne yapacağız, o günkü kadrolara bakacağız, millilik durumuna, yetkinlik durumuna bakacağız. Terörle iltisak ve terörden medet durumuna bakacağız. Tabii ki ortak akılla karar vereceğiz."

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