BIST 4.929
DOLAR 19,11
EURO 20,72
ALTIN 1.205,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Herkes bir anda öksürmeye başlayınca namaz yarım kaldı, gerçek kamerada ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Herkes bir anda öksürmeye başlayınca namaz yarım kaldı, gerçek kamerada ortaya çıktı

ERZURUM'da teravih namazı sırasında kimse ne olduğunu anlayamadı. Cemaat öksürmeye başlarken imam namazı tamamlayamadı. Güvenlik kamerası incelenince işin aslı ortaya çıktı. Görüntülerde, biber gazıyla oyun oynayan iki çocuktan birinin camiye kaçtığı, diğer çocuğun da onun arkasından camiye biber gazı sıktığı görüldü.

Abone ol

Olay, Kayakyolu semtinde meydana geldi. İddiaya göre, iftardan sonra Hacı Osman Efendi Camii önünde oyun oynayan 12-13 yaşlarında iki çocuk, ceplerinde bulunan biber gazını birbirine sıkmaya başladı. Çocuklardan birinin kaçmak için camiye girmesiyle diğer çocuk arkadaşının arkasından koşarak biber gazını caminin içinde sıktı. Kısa sürede biber gazının cami içine dağılmasıyla cemaat bir anda öksürmeye başladı.

Ne olduğunu anlayamayan imam, cemaatte öksürük çoğalınca teravih namazını tamamlayamadı. Camiden dışarı çıkan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasından yaptığı inceleme sonucu 12-13 yaşlardaki iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili konuşan cami cemaatinden Halis Aydın, “Teravih namazının 6. rekatındaydık, dışarıdan biber gazı maddesi sıkıldı. Cemaat öksürmeye başladı, hoca namazı durdurdu. Cemaat dışarı çıkınca olayı polise intikal ettirdik. Emniyet yakaladı çocukları. Biber gazından çok etkilendik, arka saftaki cemaat çok etkilendi. Camiyi boşaltmak zorunda kaldık” diye konuştu.

İfadeleri alınan iki çocuk, daha sonra serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İngiliz medyasına konuşan Acun Ilıcalı'dan 'Ekonomi' yorumu: Tam bir felaket
Foto Galeri İngiliz medyasına konuşan Acun Ilıcalı'dan 'Ekonomi' yorumu: Tam bir felaket Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu eleştirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu eleştirdi
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt
Fahiş fiyatla kira ilanı verenlere büyük şok! 
Fahiş fiyatla kira ilanı verenlere büyük şok! 
SED ödemeleri ne zaman yatacak bayramda zam olacak mı?
SED ödemeleri ne zaman yatacak bayramda zam olacak mı?
Asgari ücrette flaş gelişme! Seçim öncesi yüzleri güldürecek zam geliyor: Konuşulan rakam ortaya çıktı!
Asgari ücrette flaş gelişme! Seçim öncesi yüzleri güldürecek zam geliyor: Konuşulan rakam ortaya çıktı!
2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kayserispor- Ümraniyespor Süper Lig maçının tarihi değişti
Kayserispor- Ümraniyespor Süper Lig maçının tarihi değişti
ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak! Başvuru şartları belli oldu
ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak! Başvuru şartları belli oldu
Türkiye'de elektrikli şarj istasyon sayısı hedefi belli oldu
Türkiye'de elektrikli şarj istasyon sayısı hedefi belli oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan üst üste gaflar! Şimdi de Konya için 'ülke' dedi
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan üst üste gaflar! Şimdi de Konya için 'ülke' dedi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı