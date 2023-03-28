Togg, T10X için 177 bin 467 ön sipariş aldı Gürcan Karakaş'tan açıklama

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 177 bin 467 ön sipariş verildi. Çekiliş, yarın Togg'un YouTube kanalından yayınlanacak.

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Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart’ta YouTube kanalımızda." denildi.

Paylaşımda, söz konusu çekilişin "http://youtube.com/@Togg" adresinden takip edilebileceği aktarıldı.

Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. Böylece o tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.

20 bin kişi için yedek liste

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

Karakaş'tan açıklama

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, T10X'e gösterilen ilgiye teşekkür ederek, satış adetlerinin ne kadar sürede gerçekleştiğine ilişkin bilgi verdi. Karakaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları aktardı:

"100 T10X: 12 dakika, 1.000 T10X: 41 dakika, 7.734 T10X: 4 saatte, 22.150 T10X: 24 saate, 41.000 T10X: 3 günde, 100.000 T10X: 7 günde, 177.467 T10X: kapanışta. İçten teşekkürlerimizle. Mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz."

Karakaş'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcının, daha fazla üretim yapılması yönünde yorumlar yazdığı görüldü.

Öte yandan Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine yükseltmiş, noter huzurunda gerçekleştirilecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirlemişti.