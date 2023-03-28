Gökçen Oğan kimdir, ne iş yapıyor? Sinan Oğan eşi kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayı tamamlayarak pusuladaki yerini tamamlayan isimlerden biri de Sinan Oğan oldu. Açıklamaları ile dikkat çeken Sinan Oğan'ın özel hayatı da merak edildi. Yazar, araştırmacı olan Gökçen Oğan ile evli olan Sinan Oğan'ın Zeynep ve Göktürk adında iki çocuğu var. Peki eşi Gökçen Oğan kimdir, ne iş yapar?

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Son günlerin dikkat çeken isimlerinden olan Sinan Oğan özel hayatı ile merak konusu oldu. ATA İttifakının adayı olan Sinan Oğan 100 bin imzayı tamamlayarak 4. cumhurbaşkanı adayı oldu ve pusuladaki yerini garantiledi. 55 yaşındaki Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan'dır. Çiftin bir kızı bir de oğlu vardır. Seçimlerin 2. tura kadar gitmeyeceğini ve ilk turda işi bitireceğine inan Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan yazar ve araştırmacı. Aynı zamanda uzun yıllar ASAM'da Orta Asya Uzmanı olarak görev yaptı.

Gökçen Oğan kimdir, ne iş yapıyor?

Gökçen Oğan Orta Asya Uzmanı, araştırmacı. Gazi Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü'nden mezun oldu. "Şanghay işbirliği örgütü ve bölgesel işbirliği girişimleri" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Avrasya stratejik araştırmalar merkezi'nde (ASAM) orta asya uzmanı olarak görev yaptı. Çeşitli araştırma merkezlerinin Avrasya danışmanlığını üstlendi. Bölgeye ilişkin pek çok makale ve araştırması bulunan oğan, halen orta Asya, Afganistan ve Pakistan merkezli çalışmalarını sürdürüyor.

Sinan Oğan kimdir?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.

26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterildi.