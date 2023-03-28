Sağlık Bakanlığı 2023 ÖSYM tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı: Başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?

Binlerce sağlık çalışanı adayının beklediği müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılında yapacağı 31.600 personel alımı ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ÖSYM KPSS tercih kılavu yayımlandı ve başvurular başladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

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Sağlık Bakanlığı 2023 yılında yapacağı 42 bin 500 kişilik sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın 31.600 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan bugün itabiriyle Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular resmen başladı.

Binlerce adayı heyecanlandıran gelişmenin ardından ÖSYM tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı, Sağlık Bakanlığı 2023 ÖSYM tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar internette hız kazandı. Peki "Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte Sağlık Bakanlığı 2023 ÖSYM tercih kılavuzu ve başvuru detayları haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı 2023 ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için beklenen kılavuz ÖSYM tarafından yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda şu ifadelere yer verildi;

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (30,00 TL) yatıracak.

Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı kadro dağılımı

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans)

Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıklamıştı.

Koca paylaşımında "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.