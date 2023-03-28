Öğrencilere MEB'ten çifte bayram ara tatil uzadı 9 gün oldu

Milyonlarca öğrenciye erken bayram yaşatacak haber MEB'ten geldi ve ara tatil uzadı. MEB 2023 yılı okul tatilleri takvimine göre 2. dönemin 2. ara tatili 17 Nisan-20 Nisan arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak. Hal böyle olunca ara tatil ile bayram tatili birleşecek.

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Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran, bayram gelmeden havalara uçuran karar MEB'den geldi. Öğrenciler 2. dönemdeki ara tatil ne zaman başlayacak araştırması yaparken yeni gelişmeler yaşandı. 2. dönemin ara tatili ile Ramazan Bayramı resmi tatili birleşince öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar.

Okullarda ara tatil tarihleri, öğrenci ve velilerin şu günlerde en önemli gündem maddelerinden. 1. dönemin ilk ara tatil 14 - 18 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte 2023 ikinci ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili merak edilenleri derledik.

2. ara tatil ne zaman?

2. dönemin ara tatili 17 Nisan pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan perşembe günü sona erecek. 21 Nisan cuma günü ise Ramazan bayramı tatili başlayacak. Yani ara tatil ile Ramazan bayramı tatili birleşecek. Haftasonu ile birlikte öğrenciler tam 9 gün ara tatil yapmış olacak.

2. ara tatilin ardından okullar 24 Nisan Pazartesi günü tekrar eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise MEB takvimine göre 16 Haziran cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

Fakat ülkeyi yasa boğan, 11 ili yıkan büyük depremin ardından bazı illerde 2 hafta, bazı illerde de 4 hafta okullar tatil olmuş ve eğitime ara verilmişti. Şimdi öğrenci ve velilerin aklında okullar uzayacak mı sorusu geldi. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mayıs ayında bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.