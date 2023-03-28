Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü hakkında flaş karar
SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın faili tutuklandı.Abone ol
Kaza, Silivri TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Konuya ilişkin başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamyon şoförü M.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.