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Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü hakkında flaş karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü hakkında flaş karar

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın faili tutuklandı.

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Kaza, Silivri TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Konuya ilişkin başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamyon şoförü M.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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