BIST 4.811
DOLAR 19,11
EURO 20,74
ALTIN 1.208,71
HABER /  GÜNCEL

Edirne'de sahte doktor Ayşe Özkiraz'a tahliye kararı

Edirne'de sahte doktor Ayşe Özkiraz'a tahliye kararı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanıp, 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sahte doktora, 5'inci mahkemesinde pişmanlıklarına dile getirerek tahliye kararı çıktı.

Abone ol

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın doktorculuk oyununda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ayşe Özkiraz, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenerek şikayette bulunması üzerine gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.

Tutukluluğuna itiraz etti

Bunun üzerine Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan sahte doktor Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu.

Avukatının, bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı reddedildi.

5'inci kez hakim karşısına çıktı

Ayşe Özkiraz, davanın 5'inci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı hazır bulundu.

"Ben bu durumdan utanç duyuyorum"

Ayşe Özkiraz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım.

Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım.

Ailem ve kardeşlerim alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizler de uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum.

Savcı tutukluluğunu istedi

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini istedi. Savcı ayrıca tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak"

Özkiraz’ın avukatı yaptığı savunmada, müvekkillinin doktor sıfatını kullandığını ancak maddi menfaat karşılamadığını ifade etti.

Davanın basında büyük yer aldığını söyleyen avukat, “Bir kişi de çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti diyemez.” dedi.

Müvekkilinin alacağı cezanın yararından daha fazla cezaevinde kaldığını söyleyen avukat, “Hayatı boyunca çıkan haberlerden dolayı da cezalandırılmıştır. Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak. Yaptığı hatanın bedelini fazlaca ödemiştir. Yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Tahliye kararı çıktı

Duruşmada Özkiraz için tahliye kararı çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bambi kitabı konusu nedir, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinde sonu nasıl bitiyor?
Bambi kitabı konusu nedir, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinde sonu nasıl bitiyor?
Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü hakkında flaş karar
Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü hakkında flaş karar
Sağlık Bakanlığı 2023 ÖSYM tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı: Başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 2023 ÖSYM tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı: Başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?
Öğrencilere MEB'ten çifte bayram ara tatil uzadı 9 gün oldu
Öğrencilere MEB'ten çifte bayram ara tatil uzadı 9 gün oldu
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüştü
Togg, T10X için 177 bin 467 ön sipariş aldı Gürcan Karakaş'tan açıklama
Togg, T10X için 177 bin 467 ön sipariş aldı Gürcan Karakaş'tan açıklama
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Gökçen Oğan kimdir, ne iş yapıyor? Sinan Oğan eşi kaç yaşında?
Gökçen Oğan kimdir, ne iş yapıyor? Sinan Oğan eşi kaç yaşında?
Hem parasından hem de iş hayalinden oldu
Hem parasından hem de iş hayalinden oldu
Sanatçı Köksal Engür, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Köksal Engür, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek
Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek