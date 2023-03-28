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Asgari ücrete zam yapılacak mı? Tarihi verdi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i kabul ediyor. Çalışma Bakanı, Erdoğan'la görüşmesi öncesinde basın mensuplarının asgari ücretle ilgili sorusuna yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Asgari ücrette de ara zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan ile Bilgin'in görüşmesinde bu gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 

VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.

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