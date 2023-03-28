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Fenerbahçe Kim Min-Jae'den pay alacak mı?

Fenerbahçe Kim Min-Jae'den pay alacak mı?

Kim Min-Jae başarı basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. 65 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli stopere dünya devi talip oldu.

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Fenerbahçelilerin içinde ukde kalan Kim Min-Jae, Napoli'de de çıkışını sürdürüyor. Performansıyla dikkatleri üstüne çeken başarılı savunmacı, dev kulüplerin radarında.

Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedeli 65 milyon Euro'ya çıkarılırken, Güney Koreli yıldız bu rakamla transfer olmaya hazırlanıyor.

Kım Mın-Jae'ye yeni talip

Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'ya alıp bir yıl sonra 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye gönderdiği Kim Min-Jae, kariyerinde bir sıçramaya daha hazırlanıyor. Manchester United başta olmak üzere birçok devin radarındaki Kim Min-Jae'nin yeni bir talibi çıktı.

Serbest kalma bedeli 65 milyon euroya çıkarıldı

Kim Min-Jae'yi isteyen son takım ise PSG oldu. Fransız basınında yer alan habere göre PSG, Güney Koreli stoper için kesenin ağzını açtı. Hatırlanacağı üzere Napoli, Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelini 40'tan 65 milyon Euro'ya çıkarmıştı.

Psg'nin yeni stoperi Kım Mın-Jae olacak

Söz konusu haberlerde PSG'nin Kim Min-Jae için bu rakamı ödemeye göze aldığı belirtildi. Sergio Ramos ile vedalaşacak olan Fransız devi, İspanyol stoperin yerini Kim Min-Jae ile dolduracak.

Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı var mı?

Yaşanan gelişmeler sonrası Fenerbahçelilerin gözü de bu transfere döndü. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kim Min-Jae'nin sonraki satışından payı olup olmadığını merak ediyor. Peki Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'nin sonraki satışından payı var mı?

Oyuncunun Napoli'ye transfer olduğu dönemde Sarı-Lacivertliler KAP'a yaptığı açıklamada böyle bir detay geçmedi.

26 yaşındaki Kim Min-Jae bu sezon Napoli formasıyla toplam 35 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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