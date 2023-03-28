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Canlı yayına belgelerle çıkan Erden Timur bombayı patlattı

Canlı yayına belgelerle çıkan Erden Timur bombayı patlattı

Katıldığı canlı yayına belgelerle çıkan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo için teklif yaptığını açıkladı.

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TV100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo transferinde teklif verdiğini söyledi. Timur, Zaniolo için Fenerbahçe'nin daha yüksek bir teklif verdiğini ifade etti.

İşte Timur'un açıklamaları:

"Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz? Bu haberlerin nasıl çıkartıldığını biliyorum. Menajerlerle olan ilişkisi olan insanlar yapıyor. Bir maç kaybediyoruz. Bu nasıl tesadüf olabilir? 'Mata ile Icardi birbirine girdi, Okan Hoca araya girmeye çalıştı, olmadı. Erden Timur şey yaptı, Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi. Otelde oyuncular içki içti, Geç geldi. Öyle, böyle oldu.' falan. Hepsi yalan bunların, yüzde 1 milyon yalan.

"Belgelerle konuşuyorum"

Belgelerle konuşuyorum. Fenerbahçe, Zaniolo'yu transfer etmek için bizden daha fazla para teklif etti. Bonuslarla birlikte 21 milyon euro. Bonuslar hariç 16 milyon euro. Gerçekleşebilir bonuslarla birlikte, bizim teklifimiz 17 milyon euro olsun. Fenerbahçe'nin teklif ettiği net bonservis ile birlikte, aramızda 1 milyon euro fark var.

"Maliyeti 15 milyon euro"

Bonusları çıktığınızda Nicolo Zaniolo'nun maliyeti Galatasaray'a 15 milyon euro. Ulaşılması kolay ve zor bonus maddeleri olur. Bütün hepsi olursa 29 milyon euro olur ama olma ihtimali %10 falan.

"Ulaşılması zor bonuslar"

Bonuslarda amaç ulaşılması zor bonuslar. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final. Avrupa Ligi'nde yarı final, şampiyonluk + %50'sinde oynaması. Zaniolo'nun ballon d'OR'u alması gibi.

"Bizim için en uygun ortam oluştu"

Sözleşmesinin bitmesine 1,5 sene vardı. Bournemouth ile anlaşma yapıldı 30 milyon euroya. Zaniolo vazgeçiyor transferden. Bunun sonucunda Roma da cephe alıyor oyuncuya. Bizim için en uygun ortam oluştu.

"Mecnun başkan'dan helallik istedim"

Lehimize bir şey olduğunda çıkıp konuşan tek kulüp biziz. 'Ofsaytımsı' meselesinin yayınlanmasını isteyen de biziz. Mecnun Başkan'ı aradım, helallik istedim. 'Sizlik bir şey yok ki, sonrasında gol atıp maçı da kazanabilirdiniz' dedi.

"Mete Kalkavan elini cebine götürüp vazgeçti"

Mete Kalkavan elini cebine götürdü kırmızıdan vazgeçti Fenerbahçeli oyuncuya! Biz ne tepki vermişiz? Onlar kadar tepki göstermiş miyiz? Devre arasında, kendilerine net kırmızı gösterilmeyen pozisyondan sonra açıklama yayınlıyorlar. Nasıl düzelecek Türk futbolu?

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