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TOGG sonuçları kazananların isimleri nereden bakılacak-sorgulama

TOGG sonuçları kazananların isimleri nereden bakılacak-sorgulama

Bugün TOGG kura çekilişleri yapılacak. 27 Mart'ta ön siparişi tamalanan ve 60 bin lira ödeme yapılan TOGG çekiliş sonuçları noter huzurunda belli olacak. TOGG çekiliş sonuçlarında kazananların listesine nereden bakılacak? Kazanamayanlara para iadesi ne zaman yapılacak?

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TOGG kura çekimi sonuçları bugün Türkiye gündeminde. Yerli otomobil TOGG T10X için kura sonuçları bugün noter huzurunda, canlı yayınla yapılacak. TOGG çekiliş sonuçları youtube üzerinden yayınlanacak. TOGG T10X için ön başvuru süreci 27 Mart'ta sona ermişti. Katılımcılar TOGG'un ilk modeli T10X için 60 bin lira ön sipariş başvuru bedeli ödemişlerdi. 

TOGG çekiliş sonuçlarına göre kazanan vatandaşlar teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. TOGG kura sonucunda adı çıkmayanlara ise 14 gün içinde ön sipariş için ödedikleri para iade edilecek. 

Kura çekimi youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Peki TOGG çekiliş sonuçları saat kaçta, nereden bakılacak?

TOGG’un güncel fiyat listesi

V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

V2 RWD Uzun Me

TOGG anahtar teslim tarihleri

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. 

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

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