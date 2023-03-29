Kulis haber! AK Parti, HÜDA PAR’ın 3 yöneticisini milletvekili adayı gösterecek...

HÜDA PAR’ın, Cumhur İttifakı’na katılacağını açıklamasının ardından kulislerde 3 parti yöneticisinin "AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri" konuşuluyor. İşte AK Parti listelerine gireceği iddia edilen o 3 isim...Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'na katıldı. HÜDAPAR seçimlere kendi amblemiyle katılmayacağını açıklamıştı. HÜDAPAR'la ilgiliyeni bir iddia ortaya atıldı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kulislerde, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam'ın, AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri ileri sürüldü.