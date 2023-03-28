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Hadi Özışık ve Mehmet Özışık, Süleyman Özışık için canlı yayında

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Mehmet Özışık ile birlikte Youtube'da 11 gündür yoğun bakımda tedavi altında bulunan Süleyman Özışık için canlı yayına çıkıyor.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık, bir süredir hem kanser, hem koronavirüs ile mücadele ediyordu ve 11 gündür yoğun bakımda tedavisine uyutularak devam ediliyordu. Hem Hadi Özışık'ın, hem de Süleyman Özışık'ın takipçileri sık sık sağlık durumunu sorup bilgi istiyordu.

Hadi Özışık, kardeşi Mehmet Özışık ile birlikte canlı yayın yaparak, Süleyman Özışık için takipçileriyle buluşuyor ve son durumu hakkında bilgilendirme yapıyor.

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