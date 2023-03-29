Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'affını istedi' iddiası! Turizm Bakanı da...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'de görevli bakanların büyük şehirlerden ve deprem bölgesinden aday gösterileceğini açıklamıştı. Son dakika kulis bilgisine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek, aday olmak istemediğini ve siyasetten çekileceğini belirterek affını istedi. Erdoğan'ın da Koca'yı listeye koymayacağı iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabinede görevli bakanların büyükşehirler ve deprem bölgesi illerinden milletvekili adayı gösterileceklerini açıklamıştı. Ancak iki Bakan'ın milletvekili olmak istemediği ve Erdoğan'dan aflarını istedikleri iddia edildi. Bu bakanların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldukları iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli buluşma...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bakanların deprem bölgelerinden aday yapılacağına ilişkin haberlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isminin bulunmadığını belirterek, AK Parti'den bir kaynağa dayandırdığı yazısında, “Aslına bakılırsa, Fahrettin Koca yoruldu siyasetten. Hatta kısa bir süre önce sayın cumhurbaşkanı ile gizli bir buluşma da gerçekleştirdi.” iddiasında bulundu.

Erdoğan, Fahrettin Koca'ya ne dedi?

Görüşmede Fahrettin Koca'nın 14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekili adayı olmak istemediğini ve affını istediğini yazan Barış Pehlivan şöyle devam etti: "Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi bu talebe? Şöyle dedi AK Parti’deki kaynağım: 'Bakın, orasını tam bilmiyorum. Duyduklarım var ama sizi yanıltmak istemem.' dedi.."

Mehmet Nuri Ersoy de adaylık istemiyor

AK Partili kaynağının “Dahası da var” dediğini aktaran Barış Pehlivan, kaynağının “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da siyasetten çekilmeyi istediği biliniyor. Ancak unutmayın ki hem Koca hem Ersoy konusunda son söz reisin olacak" dediğini yazdı.

Fulya Öztürk'e yapılan teklif rahatsız etti

Gazeteci Fulya Öztürk'e AK Parti milletvekili adaylığı teklif edilmesinin yıllardır iktidarın yanında olan bazı gazeteci ve yazarları da rahatsız ettiğini iddia eden Barış Pehlivan, "Gazeteci Fulya Öztürk’e milletvekilliği teklifi gitmesi bile, AKP’nin medyadaki kalemlerini oldukça rahatsız etmişe benziyor. Öyle ki içlerinden '21 yıldır sokakta küfür yiyen biziz ama depremde popüler olan birini milletvekili yapıyorlar' diyen bile çıkmış" diye yazdı.