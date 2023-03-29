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17 yaşındaki çocuk babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!

17 yaşındaki çocuk babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!

ZONGULDAK'ta baba ile oğul arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki C.D. babası Ahmet Demirci'yi (42) kalbinden bıçaklayarak öldürdü...

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Olay, akşam saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba Ahmet Demirci (43) ile oğlu C.D. (17) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Babasının kalbine sapladı

İddiaya göre, C.D. eline aldığı bıçakla babasını kasığından ve kalbinden bıçakladı. Biranda kanlar içinde kalan Ahmet Demirci için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Demirci'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Baba kurtarılamadı, oğlu gözaltında

Hemen tedavi altına alınan Demirci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu C.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ahmet Demirci'nin cansız bedeni akşam saatlerinde alınarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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