TOGG çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak son haber

TOGG kura çekimi sonuçları bugün Türkiye gündeminde. Yerli otomobil TOGG T10X için kura sonuçları bugün noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Peki TOGG çekiliş sonuçları saat kaçta, nereden bakılacak?

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Türkiye nefesini tuttu bugün noter huzurunda canlı yayında çekilecek olan TOGG kura sonuçlarına kilitlendi. Yerli otomobil TOGG T10X için ön başvuru süreci 27 Mart'ta sona ermişti. Bugün ise TOGG kura sonuçları çekilecek ve kazanan isimler belli olacak. Tarihi bir günün yaşanacağı TOGG çekiliş sonuçları noter huzurunda dijital bir ortamda yapılacak ve youtube kanalından kura heyecanı canlı olarak yayınlanacak. TOGG çekiliş sonuçlarına göre kazanan vatandaşlar teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. TOGG kura sonucunda adı çıkmayanlara ise 14 gün içinde ön sipariş için ödedikleri para iade edilecek.

Merak edilen bir diğer soru ise TOGG kura çekiliş sonuçları saat kaçta yapılacak? Bu konuda henüz bir açıklama yok fakat sabah saatlerinde resmi twitter hesabından ya da youtube kanalından bir açıklama gelmesi bekleniyor.

TOGG kurası ne zaman?

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 29 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek. Ancak TOGG kura çekilişinin saat kaçta yapılacağı henüz belli olmadı. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG anahtar teslim tarihleri

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG’un güncel fiyat listesi

V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira