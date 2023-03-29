9 milyon emekli Nisan maaşını zamlı alacak! Yüksek Yargı mensuplarına da zam yapıldı

En düşük emekli aylığını 7.500 TL’ye çıkaran yasa teklifi gece yarısı Meclis’ten geçti. Nisandan itibaren yürürlükte olacak yeni düzenleme, EYT’liler hariç 9 milyon emekliyi kapsayacak. Emekli aylığı almaya başlayan EYT’liler de en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL emekli aylığı düzenlemesinden faydalanacak. Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyelerinin maaşlarına da zam yapıldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclis'inde seçim öncesi son “ekonomi torbası” olarak değerlendirilen yasa teklifi komisyondan geçti. Düzenlemeye son dakika eklenen bir madde ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL’ye çıkaran düzenlemenin Nisan ayından itibaren geçerli olması sağlandı. Düzenlemeyle, emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin TL’ye çıkarıldı. Düzenlemede ayrıca yüksek yargı organı mensuplarının maaşlarına zam yapıldı. İşte torba ekonomi yasasının ayrıntıları...

EYT'liler hariç 9 milyon emekli yararlanacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesinden EYT’liler hariç 9 milyon kişinin yararlanacağını söyledi. EYT’lilerin tam olarak hesaplanamadığını kaydeden Elitaş, “Belki bir kısım 43 yaşında erkek, varsa 38 yaşında kadın EYT’li de bu düzenlemeden faydalanacak. Şu anda tam sayı vermek zor” dedi.

İkramiye, maaş sonra bağlansa da...

Torba yasa ile emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen Bayram İkramiyesi de 2 bin TL'ye yükseltildi. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, mart ayı itibarıyla tüm emekliği hak edenlerin -maaşları sonra bağlansa da- iki bayram ikramiyesi alabileceğini sözlerine ekledi.

Yüksek yargı üyelerine zam yapıldı

Torba yasa ile yüksek yargı mensuplarının maaşlarına zam yapıldı. Elitaş yüksek yargı mensuplarının maaşlarının Anayasa Mahkemesi’yle eşitlendiğini söyleyerek, “Şu anda Anayasa Mahkemesi Başkanı için 69 bin 112 lira, Anayasa Mahkemesi üyesi için 62 bin 244 lira, Yargıtay- Danıştay-Sayıştay başkanı için 58 bin lira, Yargıtay-Danıştay ve Sayıştay üyeleri için 49 bin 971 lira; altı aylık ortalama maaşlar var. Öte yandan Yargıtay-Danıştay başsavcısı 58 bin 595 lira, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili için 51 bin 495 lira alıyor. Yeni düzenlemeyle denkleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçici içiler 11 ay 29 gün çalışacak

Düzenlemeyle geçici işçilerin çalışma süreleri de artırıldı. Kamuda çalışan 60 bine yakın geçici işçi için düzenleme yaptıklarını belirten Elitaş 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı’nda, 9 bine yakını ÇAYKUR tesislerinde olan geçici işçilerin çalışma sürelerinin 11 ay 29 gün olacağını belirtti.