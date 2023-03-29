Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli istifa bombası İYİ Parti'de patladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına her fırsatta karşı gelen İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa ettiğini duyurdu. Bu sıcak gelişmenin ardından Yavuz Ağıralioğlu da merak edilen isimler arasından oldu. Peki kimdir Yavuz Ağıralioğlu aslen nereli? Yavuz Ağıralioğlu eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyaset cephesinden de gün geçtikçe sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masa tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine her fırsatta karşı gelen ve kabul etmediğini belirten İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti. Meral Akşener ile görüşeceğim diyen Yavuz Ağıralioğlu'na İyi Parti kapıları kapatı Kürşad Zorlu böyle bir görüşme olmayacak dedi. İstanbul milletvekili olan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının ardından hayatı da merak edildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde doğan Yavuz Ağıralioğlu 51 yaşında. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu Bilgin Ağıralioğlu ile evli.

Akşener ile görüşme olacak mı?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini söyledi. Zorlu, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir." dedi.

"İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."

Yavuz Ağıralioğlu, istifa dilekçesini Habertürk Tv'den Mehmet Akif Ersoy'a gönderdi. Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesinde şu ifade yer aldı: "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim."

Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı.

1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü vazifesinde bulundu.

Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.