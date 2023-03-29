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Yavuz Ağıralioğlu teklifte bulundu Akşener hayır dedi' iddiası

Yavuz Ağıralioğlu teklifte bulundu Akşener hayır dedi' iddiası

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa sürecinin perde arkasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz pazartesi günü Akşener'in evinde buluşan Ağıralioğlu ile köprülerin atıldığı ortaya çıktı.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP destekli Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek partisinden istifa etti. "İstifa edeceğim. Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum." ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'nun Ağıralioğlu'nun kaleme aldığı istifa dilekçesinin partiye gönderildiği belirtildi.

Söz konusu istifa kararı özellikle İYİ Parti cephesini hareketlendirdi. Ağıralioğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener'le yapacağı görüşme ise Akşener tarafından iptal edildi.

Akşener: O iş artık bitti

Yaşanan gelişmeler Ankara'da siyaset gündemini hızlandırırken; Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, istifanın perde arkasını anlattı. Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı.

"Geçen pazartesi günü Meral Akşener hanımın evine gitti. Orada niçin cumhurbaşkanı adayını desteklemediği yönünde yorum yapınca kendisine sert bir cevap verildi. Genel Başkan tarafından kendisine 'O iş artık bitti. Biz imzamızı attık artık cumhurbaşkanı adayımızın kazanması için çaba göstereceğiz' yanıtı verildi.

"Beni genel başkan yapın" iddiası

Ağıralioğlu da bu sözler üzerine sözünü kesti ve arkasından bir talepte bulundu. 'Beni genel başkan yardımcısı yapın' dedi. Bunun üzerine Meral hanım da 'Şimdi bunun sırası değil' diyerek yanıt verdi. Ayrıldıktan iki gün sonra da kameralar karşısına geçen Ağıralioğlu bilinen o sert açıklamasını yaptı. Arkasından da adaylık için başvurmadı. Çünkü adaylık için kendisine çağrı yapılmasını istiyordu. Öye bir çağrı da kendisine yapılmadı."

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