BIST 4.818
DOLAR 19,13
EURO 20,73
ALTIN 1.205,34
HABER /  SEÇİM

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Abdulkadir Selvi yazdı: Kaderini belirleyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Abdulkadir Selvi yazdı: Kaderini belirleyecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek. İnce'ye çok sayıda eski CHP'li vekilden adaylıktan çekilmesi için çağrı gelmişti. Kritik görüşme bugün gerçekleşecek. Peki Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısı dikkat çekiyor.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bu görüşmenin 14 Mayıs seçimlerine giderken yapılacak en kritik görüşmelerden biri olduğunu belirten Selvi "Muharrem İnce kendisi kazanamasa da kaybettirebilir. O nedenle Muharrem İnce’nin kararı Kılıçdaroğlu’nun kaderini belirleyecek. " dedi ve yazısında şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu elbette ki Muharrem İnce’den adaylıktan çekilmesini ve kendisini desteklemesini isteyecek. İnce, müzakereye açık olduğunu ifade etmişti. Kapıyı kapatmamıştı. Ama bu Kılıçdaroğlu’nun hangi önerilerle geleceğine bağlı. Eğer Kılıçdaroğlu üzerindeki mahalle baskısını hafifletmek ve İnce’yi muhalif kesimde zor durumda bırakmak için bu görüşmeyi yaparsa kendisi kaybeder. Ama ciddi önerilerle gelirse CHP ile Memleket Partisi arasında müzakere masası kurulabilir.

Eğer Kılıçdaroğlu’nun çantasında İnce’yi ikna edecek teklifler yoksa ikna etmesi zor gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu yapıcı olarak yaklaşırsa yeni bir süreç başlayabilir.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Messi 37 dakikada resital sundu Arjantin '7' bitirdi
Messi 37 dakikada resital sundu Arjantin '7' bitirdi
TOGG sonuçları kazananların isimleri nereden bakılacak-sorgulama
TOGG sonuçları kazananların isimleri nereden bakılacak-sorgulama
Peş peşe deprem oldu! Büyük panik AFAD şiddetini açıkladı
Peş peşe deprem oldu! Büyük panik AFAD şiddetini açıkladı
İskoçya'da tarihe geçen anlar! Yeni Başbakan resmi konutta namaz kıldırıp paylaştı
İskoçya'da tarihe geçen anlar! Yeni Başbakan resmi konutta namaz kıldırıp paylaştı
TOGG çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak son haber
TOGG çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak son haber
9 milyon emekli Nisan maaşını zamlı alacak! Yüksek Yargı mensuplarına da zam yapıldı
9 milyon emekli Nisan maaşını zamlı alacak! Yüksek Yargı mensuplarına da zam yapıldı
Kulis haber! AK Parti, HÜDA PAR’ın 3 yöneticisini milletvekili adayı gösterecek...
Kulis haber! AK Parti, HÜDA PAR’ın 3 yöneticisini milletvekili adayı gösterecek...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'affını istedi' iddiası! Turizm Bakanı da...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'affını istedi' iddiası! Turizm Bakanı da...
17 yaşındaki çocuk babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
17 yaşındaki çocuk babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
Akıllı telefonlara getirilen zam iptal edildi!
Akıllı telefonlara getirilen zam iptal edildi!
Yeniden Refah Partisi'nden Karamollaoğlu'na yanıt!
Yeniden Refah Partisi'nden Karamollaoğlu'na yanıt!
Hadi Özışık ve Mehmet Özışık, Süleyman Özışık için canlı yayındaydı
Hadi Özışık ve Mehmet Özışık, Süleyman Özışık için canlı yayındaydı