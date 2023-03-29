Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Abdulkadir Selvi yazdı: Kaderini belirleyecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek. İnce'ye çok sayıda eski CHP'li vekilden adaylıktan çekilmesi için çağrı gelmişti. Kritik görüşme bugün gerçekleşecek. Peki Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısı dikkat çekiyor.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bu görüşmenin 14 Mayıs seçimlerine giderken yapılacak en kritik görüşmelerden biri olduğunu belirten Selvi "Muharrem İnce kendisi kazanamasa da kaybettirebilir. O nedenle Muharrem İnce’nin kararı Kılıçdaroğlu’nun kaderini belirleyecek. " dedi ve yazısında şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu elbette ki Muharrem İnce’den adaylıktan çekilmesini ve kendisini desteklemesini isteyecek. İnce, müzakereye açık olduğunu ifade etmişti. Kapıyı kapatmamıştı. Ama bu Kılıçdaroğlu’nun hangi önerilerle geleceğine bağlı. Eğer Kılıçdaroğlu üzerindeki mahalle baskısını hafifletmek ve İnce’yi muhalif kesimde zor durumda bırakmak için bu görüşmeyi yaparsa kendisi kaybeder. Ama ciddi önerilerle gelirse CHP ile Memleket Partisi arasında müzakere masası kurulabilir.

Eğer Kılıçdaroğlu’nun çantasında İnce’yi ikna edecek teklifler yoksa ikna etmesi zor gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu yapıcı olarak yaklaşırsa yeni bir süreç başlayabilir.

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