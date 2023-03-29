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Muhalafetin ölümcül hatası! Daha fenası var

Muhalafetin ölümcül hatası! Daha fenası var

'Erdoğan aday olamaz' diyerek YSK kapısında kamp kuran muhalefeti değerlendiren yazar Talat Atilla, "Erdoğan'ı sadece mağdur yapmakla kalmayıp, seçmene, Erdoğan'dan çekindikleri hissini de yudum yudum veriyorlar." dedi. Atilla'nın bir yorumu daha var ki o çok fena...

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Muhalefet partilerinin üçüncü kez aday olacağı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz ediyor.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına üçüncü kez itiraz etti.

Muhalefet partileri, YSK'dan geçici aday listesinden Erdoğan’ın isminin çıkarılmasını talep etti. 

İktidar cephesi ise 2017'deki anayasa değişikliğini gerekçe göstererek yeni sistem nedeniyle Erdoğan'ın ikinci kez aday olduğu görüşünde.

Erdoğan'ın adaylığı tartışmasıyla ilgili yazar Talat Atilla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı:

"Yanlışa çılgınca sarılan muhalefet var"

Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı...
Buna rağmen neden ortada bir tartışma var acaba? 
Bu tartışmadan muhalefet cephesi ne umuyor olabilir ki? 
"Belki bu baskıyla Erdoğan aday olamaz!" diye mi umut ediliyor?
Yoksa "Biz tarihe notumuzu düşelim, tarih kararını verir!" gibi duygusal bir refleks mi var?
Bu önermelerin tamamı ya da hiç biri doğru da olmayabilir ama...
Bir gerçek var ki, tartışmaya açık bile değil.

Muhalefet, Erdoğan'ın şöyle ya da böyle aday olacağını bilmesine rağmen "Aday olamaz" diyerek ölümcül bir hata yapıyor.

Erdoğan'ı sadece mağdur yapmakla kalmayıp, seçmene, Erdoğan'dan çekindikleri hissini de yudum yudum veriyorlar.
Tam da Erdoğan'ın ihtiyacı olduğu zaman.
Tez konusu olacak yanlış.
Yanlışa çılgınca sarılan,
Sarıldıkça, sarıldığı yanlışta boğulduğunu görmeyen bir muhalefet var karşımızda.

Daha fenası var!

Muhalefetin, bu stratejinin yanlış olduğunu bildiğine de eminim! 
Bu kadar çılgın bir hata olamaz.
Tam burada soru üstüne soru gerekiyor.
Bilinen yanlış neden ısrarla yapılır? Biraz kamuoyu oluşunca, "Dur, ben de geri kalmayayım. Mahallenin alkışını alayım!" ise...
Hani diğer mahalleden de sizin mahalleye adam getirecektiniz? 
Yok, "tersten manyel çakayım. 

Zaten kazanacağımız yok. Kendisini mağdur ettiğimizi bildiği için bize de belki bir şeyler düşebilir!" Hangisi? 
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