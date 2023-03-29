Aile 4.bölüm youtube izle! SHOW TV Aile 4. bölüm özeti tek part kesintisiz izle

Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aile dizisinin 4.bölümü dün akşam SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Diziyi yakından takip edenler ve yeni bölümünü kaçıranlar internette Aile dizisi 4.bölüm ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Aile 4.bölümde neler yaşandı? İşte Aile 4.bölüm özeti ve tek part kesintisiz izleme linki haberimizede...

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SHOW TV'nin iddialı dizisi Aile gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve izleyici ekran başına bağlamış durumda. Başrollerinde Kıvan Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı her hafta soluksuz izlenen Aile 4.bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. Peki Aile 4.bölümde neler yaşandı? İşte Aile 4.bölüm youtube izle, SHOW TV Aile 4. bölüm özeti tek part kesintisiz linki ve daha fazlası haberimizde...

Aile 4. bölüm özeti

İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yüzleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin'in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart...

Ani evlilik haberi çiftlikte büyük yankı uyandırır. En büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Hülya, bu düğünü engellemek için en güçlü kozunu devreye sokar: Aslan'la ayrı oldukları dönemde Devin'i terapiye ikna eden Cihan. Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır.

Diğer taraftan İbo, çiftlikteki güvenlik açığını bahane edip aile üstünde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan'ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır.

Ve sonunda... Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar! Devin ve Aslanhayatlarını birleştirirken düğünde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin'i, artık birparçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır.

Aile 4.bölüm youtube izle!

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle SHOW TV'de yayın hayatına başlayan yeni dizi Aile dizisi, ilk günden buna izleyiciyi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekran başına kitlemiş durumda. Her hafta artan reyting sonuçlarının ardınan adından sıklıkla söz ettiren dizi Ailedün akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İlk 3 bölümü youtube kanalında yayınlanan dizinin 4.bölümünü izlemek için youtube'a girenler hayal kırıklığına uğradı. Aile'nin 4.bölümünün yotube'da yayınlanmaması dikkatlerden kaçmazken SHOW TV'nin internet sitesinde yayınlandı. İzleyicilerin bir merak ettiği konu ise Aile'nin yeni bölümleri artık Youtube'da yayınlanmayacak mı? Her hangi bir resmi açıklama bulunmuzken,kanalın ve yapımcının ortak kararı ile reyting sonuçlarını arttırmak amacıyla da yapıldığı yönünde tahmin ediliyor. Aşağıda bulunan linkten Aile'nin 4.bölümünü tek part halinde donmadan izleyebilirsiniz.

Aile dizinin konusu ne?

'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisi oyuncuları kimler?

Aile dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ -Aslan Soykan

Serenay Sarıkaya - Devin Akın

Nur Sürer - Hülya Soykan

Nejat İşler - Cihan Soykan

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı

Levent Ülgen - İbrahim Soykan