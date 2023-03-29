MEKSİKA’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı. Operasyon sırasında hastanın anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonları kolaylıkla izlenebildi.

Abone ol

Meksika’nın Nayarit eyaletinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı.

Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.



