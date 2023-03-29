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Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı

MEKSİKA’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı. Operasyon sırasında hastanın anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonları kolaylıkla izlenebildi.

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Meksika’nın Nayarit eyaletinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı.

Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.

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