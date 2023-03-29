BIST 4.818
DOLAR 19,13
EURO 20,73
ALTIN 1.205,34
HABER /  GÜNCEL

Cep telefonlarına büyük zam yoldaydı! Yürürlüğe girmeden kaldırıldı

Cep telefonlarına büyük zam yoldaydı! Yürürlüğe girmeden kaldırıldı

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile kaldırıldı. 30 Mart'ta yürürlüğe girecek denen önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.

Abone ol

İthal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti. Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

Böylece ithal cep telefonlarının fiyatlarında 2 bin 500 liraya kadar yaşanabilecek bir artışın önüne geçilmiş oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor! 'Mart karı' şehirleri beyaza bürüdü işte yurttan manzaralar...
Foto Galeri Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor! 'Mart karı' şehirleri beyaza bürüdü işte yurttan manzaralar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Ümit Özlale kimdir aslen nereli evli mi? Ümit Özlale hangi partiden?
Ümit Özlale kimdir aslen nereli evli mi? Ümit Özlale hangi partiden?
Muhalafetin ölümcül hatası! Daha fenası var
Muhalafetin ölümcül hatası! Daha fenası var
Aile 4.bölüm youtube izle! SHOW TV Aile 4. bölüm özeti tek part kesintisiz izle
Aile 4.bölüm youtube izle! SHOW TV Aile 4. bölüm özeti tek part kesintisiz izle
Yavuz Ağıralioğlu kiminle evli eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Yavuz Ağıralioğlu kiminle evli eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Balıkesir'de doktora cinsel istismardan tutuklama!
Balıkesir'de doktora cinsel istismardan tutuklama!
Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli istifa bombası İYİ Parti'de patladı
Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli istifa bombası İYİ Parti'de patladı
Yavuz Ağıralioğlu teklifte bulundu Akşener hayır dedi' iddiası
Yavuz Ağıralioğlu teklifte bulundu Akşener hayır dedi' iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Abdulkadir Selvi yazdı: Kaderini belirleyecek
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Abdulkadir Selvi yazdı: Kaderini belirleyecek
Messi 37 dakikada resital sundu Arjantin '7' bitirdi
Messi 37 dakikada resital sundu Arjantin '7' bitirdi
TOGG sonuçları kazananların isimleri nereden bakılacak-sorgulama
TOGG sonuçları kazananların isimleri nereden bakılacak-sorgulama
Peş peşe deprem oldu! Büyük panik AFAD şiddetini açıkladı
Peş peşe deprem oldu! Büyük panik AFAD şiddetini açıkladı