Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor! 'Mart karı' şehirleri beyaza bürüdü işte yurttan manzaralar...

Ramazan ayı bereketli geldi. Yurdun birçok bölümünde kar yağışı etkili oluyor. 'Mart karı' şehirlerde sokakları beyaza bürüdü. İşte yurttan gelen kar manzaraları... İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve ormanlık alan beyaza bürünürken Aydos Ormanı dron ile havadan görüntülendi.