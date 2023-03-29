Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor! 'Mart karı' şehirleri beyaza bürüdü işte yurttan manzaralar...
Meteoroloji ve uzmanların çarşamba günü kar beklendiği yönündeki tahminleri gerçekleşti. Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor. Yurttan kar manzaraları haber ajanslarına düşmeye başladı. İşte o fotoğraflar...
Ramazan ayı bereketli geldi. Yurdun birçok bölümünde kar yağışı etkili oluyor. 'Mart karı' şehirlerde sokakları beyaza bürüdü. İşte yurttan gelen kar manzaraları... İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve ormanlık alan beyaza bürünürken Aydos Ormanı dron ile havadan görüntülendi.
Ankara
Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Ankara
Bolu
Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis Bolu Dağı geçiş güzergahında sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.