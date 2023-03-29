Selami Şahin kaç yaşında kiminle evli eşi ve çocukları kimdir?

Magazin dünyası son günlerde Selami Şahin'i ve hakkında çıkan ilginç iddiaları konuşuyor. Ofisinin önünde zorla kadınlarla tanıştığı ve çay içmeye davet ettiği söylenen Selami Şahin'in yaşı ve hayatı merak edildi. Peki kimdir Selami Şahin aslen nereli? Eşi Didem Şahin ve çocukları kimdir?

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Selami Şahin son iki gündür bir anda magazin basınının gündemine yerleşti. Hakkında çıkan iddialar ise beyin yakan cinsten. Etiler'deki ofisinin önünde sabahları kadınları beklediği, onlarla tanışıp, elini tutup ofisine çay içirmeye çağırdığı söylenen Selami Şahin akılları karıştırdı. Bu iddialara kısa sürede açıklama ve yalanlama gelse de Selami Şahin hasta mı sorusu da akıların bir köşesinde kaldı. 74 yaşında olan Selami Şahin'in hayatı da merak edildi. Selami Şahin 1985 yılından beri Didem Şahin ile evli. Lider Şahin, Meryem İrem Şahin, Emirhan Şahin adında 3 çocuğu var. Eşi Didem Şahin'in 'Ben horozumu saldım çayıra tavuğu olan düşünsün' sözleri ile çok tepki çekmişti.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, Selami Şahin konuya ilişkin olarak açıklama yapan Selami Şahin şu ifadeleri kullandı

“Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili, sanatçının ailesi ve ekibi olarak derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir. Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Saygılarımızla.”

Selami Şahin kimdir, kiminle evli?

15 Ağustos 1948 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dünyaya gelen Selami Şahin, subay bir babanın altı çocuğundan dördüncüsüydü. İlkokul öğretmenleri Selami Şahin’in müziğe olan yeteneğini keşfetti. Şahin, 15 yaşındayken Hatay’dan ayrıldı. İstanbul’a taşınan Selami Şahin burada, o zamanların en ünlü bestecilerinden biri olan İrfan Özbakır ile tanışma fırsatı yakaladı. İrfan Özbakır Selami Şahin’in sesi karşısında şoke oldu ve hayran kaldı.

1966 yılında Şahin’e ilk 45’lik plağını çıkarmasında yardımcı oldu. Plağın ilk şarkısı olan “Zeynebim”in sözü göksel Orhon, bestesi ise İrfan Özbakır’a aitti. Selami Şahin 1968 yılında Sabır Taşı isimli 45’lik plakla birlikte esas ününe kavuştu. Duygularını notalara aktaran Selami Şahin, müzik hayatına besteci kimliği ile de katılmış oldu.

Müzik kariyerinin haricinde oyunculuk kariyeri de bulunan Selami Şahin uzun metrajlı birçok filmde başrolde yer aldı. Bu filmlerin en önemlilerinden biri 2002 yılında 22 ülkede gösterime giren Mumya Firarda filmidir. Bu film aynı zamanda 6. Hollywood Film Festivali’ne davet edilen ilk Türk filmi olmuştur.

Kendi şarkıları birçok filmde ve dizide kullanılmıştır. Kendisinin rol aldığı diğer yapımlar ise; “Köyün Beş Güzeli (1970), Bağrımdaki Ateş (1981), Kaderi Zorlama (1985), The Dealer (2010) olarak karşımıza çıkıyor.

2012 yılında Akbank’ın reklam filmi için sözü ve bestesi yine kendisine ait olan “Sensiz Olmuyor” isimli şarkısını seslendirmiştir.

1985 yılında evlenen sanatçı, üç çocuk babasıdır.