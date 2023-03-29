Selami Şahin olayı nedir kadınları zorla ofisine götürüyor iddiası çok vahim

Selami Şahin son günlerde hakkında çıkan iddialar nedeniyle magazin basınının gündeminde. Ofisinin önünde her sabah beklediği ve kadınları zorla ofisine götürdüğü iddia edilen Selami Şahin iddialara cevap gelse de kafalar karıştı. Demans ya da alzheimer hastası olduğu da söylenen Selami Şahin 74 yaşında.

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Magazin dünyası son iki gündür Selami Şahin ile çalkalanıyor. İddialara inanmayan, gülüp geçen de var; doğru olabilir diyende. Peki şarkıları ile 7'den 77'ye herkesi etkileyen Selami Şahin ne oldu da bir anda magazin basınının gündemine taşındı. İddialara göre Etiler'de bulunan ofisinin önünde sabahları bekleyen ve yoldan geçen kadınlarla tanışıp zorla ofisine bir şeyler içmeye çağıran Selami Şahin bir kesimin tepkisini çekti. Biri tarafından kayda alınan Selami Şahin o görüntüler hakkında bir açıklama yapsa da gündeme oturdu. Selami Şahin hakkında çıkan iddialar acaba hasta mı sorusunu akıllara getirdi. 74 yaşındaki Selami Şahin o görüntüler hakkında hayranlarıma karşı samimi tavrım yanlış anlaşıldı dedi. Selami Şahin 1985 yılından beri Didem Şahin ile evli. Lider Şahin, Meryem İrem Şahin, Emirhan Şahin adında 3 çocuğu var. Eşi Didem Şahin'in 'Ben horozumu saldım çayıra tavuğu olan düşünsün' sözleri ile çok tepki çekmişti.

Selami Şahin'in bu görüntüleri ortaya dökülünde menajerinden bir açıklama geldi.

Menajerlik şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir."

Hayranlarıyla samimi diyaloğu yanlış anlaşıldı

"Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."