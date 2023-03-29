BIST 4.764
DOLAR 19,13
EURO 20,73
ALTIN 1.206,46
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Benzinli ve dizel araç satışlarında AB son kararını verdi tarih kesinleşti

Benzinli ve dizel araç satışlarında AB son kararını verdi tarih kesinleşti

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdi.

Abone ol

AB Konseyi, üye ülkelerin 2035 yılından itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıkladı.

Üye ülkelerin enerji bakanları uzun süren pazarlıkların tamamlanmasının ardından formalite gereği yasak kararını onayladı. Toplantıda Polonya yasağa karşı çıkarken Bulgaristan, İtalya ve Romanya çekimser kaldı.

Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

Ayrıca, 2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye, başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke karşı çıkmıştı.

Almanya, planı desteklemek için AB'nin e-yakıt olarak bilinen, yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretilen sentetik yakıtlarla ilgili muafiyet getirilmesini istemişti. Bu konuda AB Komisyonu ile Almanya arasında müzakereler sonucunda uzlaşı sağlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
PTT 2023 personel alımı: Sözlü ve yazılı sınavda neler sorulur? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?
PTT 2023 personel alımı: Sözlü ve yazılı sınavda neler sorulur? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Mustafa Destici'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Mustafa Destici'yi ziyaret edecek
Selami Şahin kaç yaşında kiminle evli eşi ve çocukları kimdir?
Selami Şahin kaç yaşında kiminle evli eşi ve çocukları kimdir?
Selami Şahin olayı nedir kadınları zorla ofisine götürüyor iddiası çok vahim
Selami Şahin olayı nedir kadınları zorla ofisine götürüyor iddiası çok vahim
Millet İttifakı'nda 'ortak liste' pazarlığı! 25 ilde ortak liste yapılacak! İttifak içi ittifak formülü
Millet İttifakı'nda 'ortak liste' pazarlığı! 25 ilde ortak liste yapılacak! İttifak içi ittifak formülü
Cep telefonlarına büyük zam yoldaydı! Yürürlüğe girmeden kaldırıldı
Cep telefonlarına büyük zam yoldaydı! Yürürlüğe girmeden kaldırıldı
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Ümit Özlale kimdir aslen nereli evli mi? Ümit Özlale hangi partiden?
Ümit Özlale kimdir aslen nereli evli mi? Ümit Özlale hangi partiden?
Muhalafetin ölümcül hatası! Daha fenası var
Muhalafetin ölümcül hatası! Daha fenası var
Aile 4.bölüm youtube izle! SHOW TV Aile 4. bölüm özeti tek part kesintisiz izle
Aile 4.bölüm youtube izle! SHOW TV Aile 4. bölüm özeti tek part kesintisiz izle
Yavuz Ağıralioğlu kiminle evli eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Yavuz Ağıralioğlu kiminle evli eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Balıkesir'de doktora cinsel istismardan tutuklama!
Balıkesir'de doktora cinsel istismardan tutuklama!