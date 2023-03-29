Ara tatil bayramla birleşecek mi? Sabah yazarı Mevlüt Tezel: Çok tatil yapıyoruz,tatil uygulaması gözden geçirilmeli

2022- 2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma olmayacak açıklama Bakan Mahmut Özer'den geldi. Sabah yazarı Mevlüt Tezel "Okullar uzatılmayacaksa kar ve deprem faciası yüzünden okulların kapalı kaldığı günlerdeki eğitim kaybı nasıl giderilecek?" diye sordu ve çok tatil yapıldığını söyledi.

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"17 Nisan'da başlaması gereken ara tatilin, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı ile birleştirileceği konuşuluyor! Aslında ara tatilden önceki hafta sonu da hesaba katarsak 15 Nisan'dan 23 Nisan'a kadar dokuz gün tatil yapmış olacağız!Ne çok tatil yapıyoruz değil mi?" diyen Sabah yazarı Tezel çocuklar tatil yapmaktan eğitim yapamadığını iddia etti.

Ara tatil uygulamasının çalışan anneler için büyük yük olduğunu belirten Tezel şunları kaydetti:

Yaz ve yarıyıl tatillerine ek olarak kasım ve nisan aylarında ara tatil yapıyoruz. Ayrıca dini ve resmi bayramlar var!

Genelde dini bayramlar hafta sonuna denk gelemediğinde bir haftayı kapsayacak şekilde uzatılıyor!

Bazen etkisiz kar yağışlarında ve fırtınaya dönüşmeyen rüzgârlı havalarda bile okulları tatil ediyoruz.

Çünkü büyükşehir belediyeleri iyi çalışmadıkları için faciaların yaşanmasından korkuluyor!

Çocukların tatil dönüşlerinde düşen motivasyonunu ve tekrar okula alışma sürecini de hesaba katın!

Özetle çocuklar tatil yapmaktan eğitim yapamıyorlar!

Ara tatil uygulaması çalışan anneler için de büyük yük! Ara tatilde tatile çıkan aile sayısı az!

Ara tatil yüzünden yaşanan iş saati kayıpları da ekonomiyi kötü etkiliyor.

Ara tatil uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.

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