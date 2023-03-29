Bayram ikramiyesine zam geldi! Maaş oranına göre yeni ödemeler kaç lira oldu?

HANGİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle Mart ayında başvuranlar da ilk ikramiyelerini nisan ayında alacak. Emeklilere yapılan bu ödemeler ölüm maaşı (dulyetim) alanlara maaş oranına göre, iş göremezlik ödeneği alanlara ise rapor oranına göre ödenecek.