Bayram ikramiyesine zam geldi! Maaş oranına göre yeni ödemeler kaç lira oldu?
Emeklilerin taban maaşıyla birlikte ikramiyeleri de artırıldı. Taban maaş alan emekliler böylece bayram öncesi çifte artış yaşayacak. Peki zamlı ikramiyeler kimlere ödenecek? Faruk Erdem yeni rakamları paylaştı.
Emeklilerin taban maaşları 7.500 liraya çıkartılırken bayram ikramiyeleri de 2 bin lira oldu. Böylece emekliler yılda iki ikramiye ile birlikte toplamda 4000 TL almış olacaklar. İkramiye her emekliye maaşı kaç lira olursa olsun eşit olarak ödeniyor. Faruk Erdem, Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısında ikramiye detaylarını aktardı:
HANGİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle Mart ayında başvuranlar da ilk ikramiyelerini nisan ayında alacak. Emeklilere yapılan bu ödemeler ölüm maaşı (dulyetim) alanlara maaş oranına göre, iş göremezlik ödeneği alanlara ise rapor oranına göre ödenecek.
MAAŞ ORANINA GÖRE YENİ ÖDEMELER KAÇ LİRA OLDU?
Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor.
Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75.
Eski tutar: 825 TL
Yeni tutar:1500 TL