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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Güneş'te 20 Dünya büyüklüğünde delik ortaya çıktı NASA duyurdu

Güneş'te 20 Dünya büyüklüğünde delik ortaya çıktı NASA duyurdu

NASA, Güneş'in yüzeyinde 20 Dünya büyüklüğünde bir 'delik' tespit edildiğini ve Cuma gününe kadar Dünya'ya doğru güneş rüzgarları gönderebileceğini duyurdu.

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NASA'nın açıklaması 22 Mart'ta Güneş üzerinde 30 Dünya büyüklüğünde bir koronal deliğin keşfedilmesinin ardından gerçekleşti.

Koronal delikler uzaya güneş rüzgarları göndererek uydulara zarar verebilir ve Dünya'ya ulaştıklarında auroralar ortaya çıkarabilir. Bilim insanları bu deliğin altyapıya zarar vermesinden endişe duymadıklarını ancak dünyanın bazı bölgelerinde auroraların (Kuzey ışıkları) tetiklenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Insider'a konuşan Londra Üniversitesi'nden uzay fiziği profesörü Daniel Verscharen, "Bu koronal delik Ekvator'un yakınlarında görüldü. Koronal deliğin kendisinden öte konumu onu çok ilginç kılıyor. Bu koronal delik nedeniyle bu Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar Dünya'ya hızlı bir rüzgar gelmesini bekliyorum" diye konuştu.

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