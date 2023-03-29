BIST 4.781
DOLAR 19,14
EURO 20,79
ALTIN 1.209,60
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddederek, "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar." dedi.

Abone ol

Biden, Kuzey Carolina eyaletindeki programı dönüşü uçağa binerken Durham'da ve indikten sonra da Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yargı reformu tartışmaları nedeniyle protestolara sahne olan İsrail'in demokrasisi ile ilgili endişelenip endişelenmediği sorusuna Biden, "İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim." yanıtını verdi.

İsrail'in zor bir süreçten geçtiğini ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargı reformu düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söyledi.

Biden, "Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim." diyerek, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetti.

Netanyahu'yu Washington'a davet edip etmeyeceğine ilişkin soruyu Biden, "Hayır, yakın zamanda değil." şeklinde yanıtladı. Biden, Netanyahu'yla telefonda konuşmadığını, ona ilgili mesajını ülkesinin İsrail'deki büyükelçisi yoluyla ilettiğini söyledi.

Biden, ABD'nin İsrail'in iç işlerine müdahil olduğuna ilişkin söylemlerle ilgili ise "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar." dedi.

"Rusya'nın Belarus planı endişe verici"

Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma planıyla ilgili ise Biden, "Bunu henüz yapmadılar." dedi. Biden, "Bu onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) yaptığı tehlikeli türde bir konuşma ve endişe verici." şeklinde konuştu.

Tennessee eyaletindeki özel bir okula yapılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili "Hristiyanların hedef alındığını düşünüyor musunuz?" sorusuna Biden, "Hiçbir fikrim yok." yanıtını verdi.

Biden hayatını kaybedenlerin aileleriyle henüz görüşmediğini ancak bunun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Diğer taraftan silahsızlanma çağrısını yineleyen Biden, saldırı silahlarına insanların sahip olmaması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, bankacılık kriziyle ilgili Biden, idare olarak atması gereken adımları attıklarını ve piyasaların da buna olumlu yanıt verdiğini ve durumu incelemeye devam ettiklerini aktardı.

Biden, Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesinin "önemli"den, bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren "ciddi"ye yükselmesinin bu ülkeye yapmayı planladığı ziyareti etkilemeyeceğini ifade etti.

Başkan Biden ayrıca hortumun yıkıma uğrattığı Mississippi eyaletini ziyaret edeceğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emeklinin gözü kulağı bu haberde! Ödeme tarihi belli oldu: 2023 zamlı emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi son durum
Emeklinin gözü kulağı bu haberde! Ödeme tarihi belli oldu: 2023 zamlı emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi son durum
Kocaeli'de bir garip ev sahibi kiracı kavgası: İttin, İtmedim
Kocaeli'de bir garip ev sahibi kiracı kavgası: İttin, İtmedim
Meral Akşener, bakanlara çağrı: İstifa edin aday olun da görelim çapınız neymiş
Meral Akşener, bakanlara çağrı: İstifa edin aday olun da görelim çapınız neymiş
Ramazan ayının 15. günü ne zaman kapınızı kapatın eve sığının...
Ramazan ayının 15. günü ne zaman kapınızı kapatın eve sığının...
Ara tatil bayramla birleşecek mi? Sabah yazarı Salih Tuna: Çok tatil yapıyoruz,tatil uygulaması gözden geçirilmeli
Ara tatil bayramla birleşecek mi? Sabah yazarı Salih Tuna: Çok tatil yapıyoruz,tatil uygulaması gözden geçirilmeli
Benzinli ve dizel araç satışlarında AB son kararını verdi tarih kesinleşti
Benzinli ve dizel araç satışlarında AB son kararını verdi tarih kesinleşti
PTT 2023 personel alımı: Sözlü ve yazılı sınavda neler sorulur? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?
PTT 2023 personel alımı: Sözlü ve yazılı sınavda neler sorulur? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Mustafa Destici'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Mustafa Destici'yi ziyaret edecek
Selami Şahin kaç yaşında kiminle evli eşi ve çocukları kimdir?
Selami Şahin kaç yaşında kiminle evli eşi ve çocukları kimdir?
Selami Şahin olayı nedir kadınları zorla ofisine götürüyor iddiası çok vahim
Selami Şahin olayı nedir kadınları zorla ofisine götürüyor iddiası çok vahim
Millet İttifakı'nda 'ortak liste' pazarlığı! 25 ilde ortak liste yapılacak! İttifak içi ittifak formülü
Millet İttifakı'nda 'ortak liste' pazarlığı! 25 ilde ortak liste yapılacak! İttifak içi ittifak formülü
Cep telefonlarına büyük zam yoldaydı! Yürürlüğe girmeden kaldırıldı
Cep telefonlarına büyük zam yoldaydı! Yürürlüğe girmeden kaldırıldı