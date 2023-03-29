10 bin TL için karar verildi: Seçim öncesi 2023 asgari ücret zam tarihi belli oldu!

Seçim öncesi asgari ücrete beklenen zam ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala EYT'nin yürürlüğe girmesi, emekli maaşı, emekli bayram ikrayemesi ve gazi aylığı maaşlarına yapılan zamların ardından asgari ücretli de iyileştirme yapılması istiyordu. Ortaya atılan seçim öncesi asgari ücrete zam geliyor iddialarına Bakan Bilgin dün yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. İşte asgari ücret zammında flaş tarih...

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14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AK Parti hükümeti harekete geçerek, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini yürürlüğe koymuştu. Milyonlarca kişinin emekli olmasına vesile olan kanunun ardından emekliler için müjdeler peş peşe sıralanırken yapılan zamlar sonrası en düşük emekli aylığı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesi 1.100 liradan 2.000 liraya yüksetildi. Son olarak gazilere ödenen aylıkların da asgari ücret seviyesine çıkarılacağı duyurulunca 'asgari ücrete de zam geliyor' iddiaları ortaya atılmaya başladı.

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren gelişmelerin ardından asgari ücret ile çalışanlar da 'zam beklentisi' içerisine girdi. Seçim öncesi asgari ücrete zam var mı, yok mu? Tartışmaları başlarken ortaya atılan rakamlar sonucunda 14 Mayıs seçimleri öncesi 8.500 TL olan asgari ücretin 10.000 TL olacağı yönünde dolaşan kulis bilgileri asgari ücretliyi umutlandırmıştı. Bu tartışma konusu olan asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için tarih verdi. İşte detaylar...

Milyonlarca asgari ücretli seçim zammı bekliyordu

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında gözler asgari ücret zammına çevrilmişti. Asgari ücretli çalışan Milyonlarca kişi seçim zammı bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süredir devam eden o Tartışmalara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün Ak Parti Genel merkezinde bir görüşme gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, girişte gazetecilerin sorularına cevap verdi. Asgari ücrete ara zam var mı sorusuna da cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücrete ara zam olacağını ancak seçim öncesi olmayacağını söyledi. Asgari ücret zammı için tarih veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir gün temmuzu işaret etti.

Temmuzda asgari ücretin 10.000 TL olması bekleniyor

Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete zam yapılmıştı. %54 oranında artan asgari ücret 8506 liraya yükselmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ara zam sinyali verirken Temmuz ayında yapılacak artışla Asgari ücretin en az 10.000 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise Asgari ücretin 11.000 TL'nin üstüne çıkacağını düşünüyor.