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İftar sonrası tatlı tercihleriyle ilgili uzmanından uyarılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İftar sonrası tatlı tercihleriyle ilgili uzmanından uyarılar

Ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Beyza Güner, "İftar saatinden sonra kan şekerimizi vücut yükseltmeye çalışır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olsun. Porsiyon kontrolüne dikkat etmekte de mutlaka fayda vardır" dedi.

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Yeterli ve dengeli beslenmek, yaşamın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da oldukça önemli. Ramazan ayında tatlı tüketiminin diğer aylara kıyasla daha arttığına dikkat çeken Diyetisyen Beyza Güner, şerbetli yerine sütlü tatlılar her zaman tercih edilmesini önerdi.

Protein yüklü besinler tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Güner, "İftar hurma, ceviz, bademle açılabilir. Daha sonra 10-15 dakika sonra ana yemeğe geçilebilir. Ana yemeğe geçildiğinde her zaman öncelikli protein kaynaklı besinler olmalıdır. Kızartılmış ürünler yerine haşlanmış, ızgara, fırında ve buharda pişirilmiş yöntemler tercih edilebilir. Sahur ve iftar arasında günlük tüketmemiz gereken su miktarını tamamlamamız gerekir" diye konuştu.

"Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olsun"

Ramazan ayında şeker krizleri olduğunu ve tüketilmesi gereken tatlı çeşitlerine değinen Güner, "İftar ve sahur arasında şekersiz kompostolar, bitkisel çaylar, ıhlamur, rezene tüketilmeli. Eğer kalp, tansiyon, şeker rahatsızlığınız yoksa yeşil çay tüketimi de gerçekleştirilebilir. Ramazan ayında özellikle tatlı krizleri yaşanabilir. Bu, gün içindeki kan şekeri düşüklüğünden kaynaklıdır. İftar saatinden sonra da kan şekerimizi, vücut yükseltmeye çalışır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olsun. Porsiyon kontrolüne dikkat etmekte de mutlaka fayda vardır" şeklinde konuştu.

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