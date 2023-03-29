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Depremler sonrası herkesi korku sardı! İstanbul için korkutan açıklama risksiz bina...

Depremler sonrası herkesi korku sardı! İstanbul için korkutan açıklama risksiz bina...

Depremler sonrası herkesi büyük korku sardı. Herkes 'evim sağlam mı depreme dayanıklı mı?' diye sormaya başladı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, maddi imkan sağlandığı takdirde 10-20 yıl arasında İstanbul'un kentsel dönüşümle yenilenebileceğini belirtti. Tavukçuoğlu İstanbul'da risksiz binanın yüzde 10-20 olduğunu söyledi.

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Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, İstanbul gibi büyük bir şehrin dönüşümü için özel fon temin edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"İstanbul'da risksiz bina, yüzde 10-20"

Tavukçuoğlu, İstanbul'da arsa kıtlığına dikkati çekerek, mevcutların da çok pahalı olduğunu anlattı. Eski binalar yenilediğinde fiyatların astronomik şekilde arttığını, bunun da insanların yeni ev sahibi olmasını zorlaştırdığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Ancak apartman hayatına geçtiğimiz bu yıllarda beton ve inşaat kalitesi çok zayıftı. Bugünkü demir ve beton kalitesi yoktu. Bu binaların ekonomik ömürlerini tamamladığını varsayıyoruz. Maalesef 40-50 yıllık bu binaların büyük bir kısmı da mimarlık ve mühendislik hizmeti almamıştır. Bu şekildeki binaları ayakta tutmamız çok zor. Ancak 1999 depreminden sonra bu iş çok ciddiye alındı. Son depremden sonra eminim başta biz müteahhitler olmak üzere herkes işini daha ciddiye alıp, çok daha hassas ve titiz çalışacağız. Bundan sonra yapacağımız binalar 80-100 yıl dayanacaktır. Olası İstanbul depreminde, 1999'dan sonra yapılan binalarda çok büyük problemler yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnsanlarımız bu binalardan sağ çıkarlar. Ancak 40-50 yıllık binalarda bunu söylemek mümkün değil. İstanbul'da risksiz diyeceğimiz binalar yüzde 10 ila 20 arasındadır. "

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, maddi imkan sağlandığı takdirde kentsel dönüşümün çok kolaylıkla yapılacağının altını çizerek, " Bize kaynak lazım. Parayı devletimiz bulsun biz müteahhitleri davet etsin, 'yapacağın yer burası, hadi başla' dediği anda 10-20 yıl arasında İstanbul'u yenileriz." diye konuştu.

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