BIST 4.781
DOLAR 19,14
EURO 20,79
ALTIN 1.209,60
HABER /  GÜNCEL

Kadir Gecesi ne zaman Ramazan'ın 27. gecesi mi Diyanet takvimi

Kadir Gecesi ne zaman Ramazan'ın 27. gecesi mi Diyanet takvimi

11 ayın sultanı Ramazan ayının içinde, son 1 haftasının içinde gizli olan Kadir Gecesi ne zaman araştırmaları başladı. Bin aydan daha hayırlı denilen Kadir gecesi 2023 yılında Diyanet takvimine göre 17 Nisan'da idrak edilecek. Peki Kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli, neler yapılmalı?

Abone ol

Müslüman aleminin rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı başladı. 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Yavaş yavaş Ramazan'ın ortalarına gelirken birçok müslüman Kadir gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırması yapmaya başladı.

Diyanet 2023 dini günler takvimine göre Kadir gecesi bu sene 17 Nisan'da Ramazan'ın 29. gecesinde idrak edilecek. Bilindiği üzere Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan'ın son günlerde yedi günün tek gecelerinde arayın demiştir. Kadir gecesi sini literatürde ise “leyletü'l-Kadr” şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Peki Kadir gecesinde nasıl ibadet edilir 

Bilindiği üzere: Peygamberimiz (asm), bu gecenin Ramazan’ın son on veya yedi günündeki tek gecelerden (21, 23, 25, 27, 29) birisi olduğunu söylemiştir. Ancak 27. gecesi olduğunu belirten hadis-i şerifler, ekseri âlimler tarafından büyük kabul görmüş ve bütün İslâm âlemi de bunu benimsemiştir. Bu benimseme ile alâkalı, Bediüzzaman Hazretlerinin yorumu şöyledir:

“Yarın (27.) gece Leyle–i Kadir olma ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler, o geceye Leyle–i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur.” (bk. Şualar, On Dördüncü Şua)

Kadir gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.

Kadir gecesi hangi ibadetler yapılmalı?

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya çalışmalıyız. Normal dönemlerde itikafa girilmesi de önerilir ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu Kadir Gecesi için tavsiye edilmiyor.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
İftar sonrası tatlı tercihleriyle ilgili uzmanından uyarılar
İftar sonrası tatlı tercihleriyle ilgili uzmanından uyarılar
Depremler sonrası herkesi korku sardı! İstanbul için korkutan açıklama risksiz bina...
Depremler sonrası herkesi korku sardı! İstanbul için korkutan açıklama risksiz bina...
Güneş'te 20 Dünya büyüklüğünde delik ortaya çıktı NASA duyurdu
Güneş'te 20 Dünya büyüklüğünde delik ortaya çıktı NASA duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail açıklaması
Emeklinin gözü kulağı bu haberde! Ödeme tarihi belli oldu: 2023 zamlı emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi son durum
Emeklinin gözü kulağı bu haberde! Ödeme tarihi belli oldu: 2023 zamlı emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi son durum
Kocaeli'de bir garip ev sahibi kiracı kavgası: İttin, İtmedim
Kocaeli'de bir garip ev sahibi kiracı kavgası: İttin, İtmedim
Meral Akşener, bakanlara çağrı: İstifa edin aday olun da görelim çapınız neymiş
Meral Akşener, bakanlara çağrı: İstifa edin aday olun da görelim çapınız neymiş
Ramazan ayının 15. günü ne zaman kapınızı kapatın eve sığının...
Ramazan ayının 15. günü ne zaman kapınızı kapatın eve sığının...
Ara tatil bayramla birleşecek mi? Sabah yazarı Salih Tuna: Çok tatil yapıyoruz,tatil uygulaması gözden geçirilmeli
Ara tatil bayramla birleşecek mi? Sabah yazarı Salih Tuna: Çok tatil yapıyoruz,tatil uygulaması gözden geçirilmeli
Benzinli ve dizel araç satışlarında AB son kararını verdi tarih kesinleşti
Benzinli ve dizel araç satışlarında AB son kararını verdi tarih kesinleşti
PTT 2023 personel alımı: Sözlü ve yazılı sınavda neler sorulur? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?
PTT 2023 personel alımı: Sözlü ve yazılı sınavda neler sorulur? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Mustafa Destici'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Mustafa Destici'yi ziyaret edecek