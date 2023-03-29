Kadir Gecesi ne zaman Ramazan'ın 27. gecesi mi Diyanet takvimi

11 ayın sultanı Ramazan ayının içinde, son 1 haftasının içinde gizli olan Kadir Gecesi ne zaman araştırmaları başladı. Bin aydan daha hayırlı denilen Kadir gecesi 2023 yılında Diyanet takvimine göre 17 Nisan'da idrak edilecek. Peki Kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli, neler yapılmalı?

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Müslüman aleminin rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı başladı. 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Yavaş yavaş Ramazan'ın ortalarına gelirken birçok müslüman Kadir gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırması yapmaya başladı.

Diyanet 2023 dini günler takvimine göre Kadir gecesi bu sene 17 Nisan'da Ramazan'ın 29. gecesinde idrak edilecek. Bilindiği üzere Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan'ın son günlerde yedi günün tek gecelerinde arayın demiştir. Kadir gecesi sini literatürde ise “leyletü'l-Kadr” şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Peki Kadir gecesinde nasıl ibadet edilir

Bilindiği üzere: Peygamberimiz (asm), bu gecenin Ramazan’ın son on veya yedi günündeki tek gecelerden (21, 23, 25, 27, 29) birisi olduğunu söylemiştir. Ancak 27. gecesi olduğunu belirten hadis-i şerifler, ekseri âlimler tarafından büyük kabul görmüş ve bütün İslâm âlemi de bunu benimsemiştir. Bu benimseme ile alâkalı, Bediüzzaman Hazretlerinin yorumu şöyledir:

“Yarın (27.) gece Leyle–i Kadir olma ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler, o geceye Leyle–i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur.” (bk. Şualar, On Dördüncü Şua)

Kadir gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.

Kadir gecesi hangi ibadetler yapılmalı?

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya çalışmalıyız. Normal dönemlerde itikafa girilmesi de önerilir ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu Kadir Gecesi için tavsiye edilmiyor.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.