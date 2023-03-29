Minik Zeynep'i boğarak öldürüp evi ateşe vermiş! Anne itiraf etti fuhuş detayı...

Ailenin yardımına koşan komşularının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede adrese geldi. Anne Hilal Aydın’ın (40) kendi imkanları ile dışarıya çıktığı binaya giren itfaiye ekipleri, baba Mehmet Aydın’ı sağ olarak kurtarmayı başardı.