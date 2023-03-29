Minik Zeynep'i boğarak öldürüp evi ateşe vermiş! Anne itiraf etti fuhuş detayı...
DENİZLİ'de yangın çıkan evde cansız bedeni bulunan 1.5 yaşındaki Zeynep'in annesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne karakolda kan donduran bir itirafta bulundu.
Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, gözünü açtığında evin yandığını gören baba Mehmet Aydın (53), balkona çıkıp bağırarak çevre sakinlerinden yardım istedi.
Ailenin yardımına koşan komşularının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede adrese geldi. Anne Hilal Aydın’ın (40) kendi imkanları ile dışarıya çıktığı binaya giren itfaiye ekipleri, baba Mehmet Aydın’ı sağ olarak kurtarmayı başardı.
Ekipler tarafından dairedeki odasında hareketsiz olarak bulunan 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın ise sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangından etkilenmeden binadan çıkabilmesi nedeniyle olay yerinde gözaltına alınan anne Hilal Aydın'ın karakoldaki ifadesi ortaya çıktı.