Asgari ücrete zam açıklaması! Çalışma Bakanı Bilgin 'Temmuz'da da şüpheli' dedi...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, dün "Asgari ücrete şimdilik bir zam olmadığını ancak Temmuz'da böyle bir artış yapılabileceğini" açıklamıştı. Bakan Bilgin bugün ise "Enflasyon düşüyor. Temmuz'da düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi. Bakan Bilgin, asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına yönelik "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil" dedi.

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